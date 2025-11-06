Среди игроков Реала растет недовольство Алонсо

Игроки Реала все более недовольны Хаби Алонсо, утверждает El Chiringuito.

Вероятно, испанский тренер понемногу теряет раздевалку, принимая непопулярные решения. Игроки начинают думать, что тренер их не слушает и не понимает.

Новый всплеск недовольства был вызван заменами Трента и Винисиуса. В матче с Ливерпулем игроки не поняли решения тренера выпустить англичанина в концовке матча.

Ранее точно так же была непонята замена Винисиуса в Эль-Классико.

