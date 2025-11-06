iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Среди игроков Реала растет недовольство Алонсо

Испанец, вероятно, теряет раздевалку.
Вчера, 14:28       Автор: Андрей Безуглый
Хаби Алонсо / Getty Images
Хаби Алонсо / Getty Images

Игроки Реала все более недовольны Хаби Алонсо, утверждает El Chiringuito.

Вероятно, испанский тренер понемногу теряет раздевалку, принимая непопулярные решения. Игроки начинают думать, что тренер их не слушает и не понимает.

Новый всплеск недовольства был вызван заменами Трента и Винисиуса. В матче с Ливерпулем игроки не поняли решения тренера выпустить англичанина в концовке матча.

Ранее точно так же была непонята замена Винисиуса в Эль-Классико.

Ранее также сообщалось, что ПСЖ потерял ряд ключевых игроков.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Сачко завершил сенсационное выступление в Меце Сачко завершил сенсационное выступление в Меце
Колос оформил волевую победу над Кудровкой Колос оформил волевую победу над Кудровкой
Лапорта анонсировал идею прощального матча Месси в Барселоне Лапорта анонсировал идею прощального матча Месси в Барселоне
Слот прокомментировал трансферные планы Ливерпуля Слот прокомментировал трансферные планы Ливерпуля

Видео

Прорвало по полной: Динамо пофеерило в матче со Зриньски - видео голов
Прорвало по полной: Динамо пофеерило в матче со Зриньски - видео голов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина осталась лучшей среди украинок, персональный рекорд Алейниковой и взлет Снигур
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сбросил Алькараса с вершины, Сачко сохранил статус первой ракетки Украины
просмотров
Футбол сегодня: новый тур УПЛ стартует двумя матчами
просмотров
УПЛ: Эпицентр примет Оболонь, Кудровка сыграет с Колосом
просмотров

Последние новости

Теннис20:22
Сачко завершил сенсационное выступление в Меце
Украина20:00
Колос оформил волевую победу над Кудровкой
Европа19:54
Лапорта анонсировал идею прощального матча Месси в Барселоне
Европа19:36
Слот прокомментировал трансферные планы Ливерпуля
Европа19:16
Астон Вилла договорилась о новом контракте со своим лидером
Футзал19:10
Экстра-лига по футзалу: Ураган разгромил Любарт, ХИТ разбил Авалон
Европа18:58
Аморим впервые стал тренером месяца АПЛ
Теннис18:36
Виталий Сачко: "Я стараюсь достойно представлять свою страну"
Европа18:23
Фиорентина официально получила нового тренера
Европа18:17
Звездный защитник Реала возобновил тренировки
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK