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Футбол

Вильярреал подтвердил трансфер Кинарейкина

Участник Лиги чемпионов подписал украинца.
Сегодня, 19:10       Автор: Антон Федорцив
Яков Кинарейкин / Getty Images
Яков Кинарейкин / Getty Images

Голкипер Яков Кинарейкин покинул львовские Карпаты. Вратарь пополнил состав испанского Вильярреала, сообщает официальный сайт клуба.

Украинец подписал 5-летний контракт с "Желтой субмариной". В дебютный сезон Кинарейкин будет защищать ворота резервной команды Вильярреала. Кампанию 2025/26 коллектив начнет в группе 2 Терсеры (3-й дивизион).

Уроженец Харькова Кинарейкин на профессиональном уровне начинал в Днепре-1. Прошлый сезон вратарь отыграл за Карпаты. В свой актив он записал 13 поединков (5 – сухих), в которых пропустил 12 мячей.

Напомним, мадридский Реал повесил приемлемый ценник на украинца Андрея Лунина.

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