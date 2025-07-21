Вильярреал подтвердил трансфер Кинарейкина
Участник Лиги чемпионов подписал украинца.
Голкипер Яков Кинарейкин покинул львовские Карпаты. Вратарь пополнил состав испанского Вильярреала, сообщает официальный сайт клуба.
Украинец подписал 5-летний контракт с "Желтой субмариной". В дебютный сезон Кинарейкин будет защищать ворота резервной команды Вильярреала. Кампанию 2025/26 коллектив начнет в группе 2 Терсеры (3-й дивизион).
Уроженец Харькова Кинарейкин на профессиональном уровне начинал в Днепре-1. Прошлый сезон вратарь отыграл за Карпаты. В свой актив он записал 13 поединков (5 – сухих), в которых пропустил 12 мячей.
Напомним, мадридский Реал повесил приемлемый ценник на украинца Андрея Лунина.
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