iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Скандальный экс-одноклубник Зинченко прошел медосмотр в Вильярреале

Африканец сменит туманный Альбион на Пиренеи.
Сегодня, 21:00       Автор: Антон Федорцив
Томас Парти / Getty Images
Томас Парти / Getty Images

Полузащитник Томас Парти близок к возвращению в чемпионат Испании. Ганец прошел медосмотр перед подписанием контракта с Вильярреалом, сообщает The Athletic.

Хавбек договорился о 2-летнем договоре с "Желтой субмариной". В Ла Лигу он переедет свободным агентом. Последние пять сезонов Парти отыграл за лондонский Арсенал.

После завершения контракта с "канонирами" разразился скандал. Парти обвинили в изнасиловании и сексуальном насилии в отношении трех женщин. В начале августа он обязан явиться в Вестминстерский магистратский суд.

Тем временем лондонский Челси закрыл трансфер защитника Йоррела Хато.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: вильярреал томас парти

Статьи по теме

Клубы АПЛ и Ла Лиги сделали запросы о трансфере Довбика Клубы АПЛ и Ла Лиги сделали запросы о трансфере Довбика
Известный портал назвал цену трансфера Кинарейкина в Ла Лигу Известный портал назвал цену трансфера Кинарейкина в Ла Лигу
Вильярреал подтвердил трансфер Кинарейкина Вильярреал подтвердил трансфер Кинарейкина
Эвертон подписал форварда из Ла Лиги Эвертон подписал форварда из Ла Лиги

Видео

Закрепили результат: Шахтер добил Бешикташ в ответном матче отбора Лиги Европы - видео голов
Закрепили результат: Шахтер добил Бешикташ в ответном матче отбора Лиги Европы - видео голов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина сохранила положение, Костюк и Ястремская незначительно потеряли
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Динамо, Шахтер и Полесье принесли очки Украине
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохранил лидерство, а Сачко остался лучшим среди украинцев
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров

Последние новости

Европа23:15
Борнмут с Забарным уступил Вест Хэму в товарищеском матче
Украина23:15
УПЛ: Полесье одолело Карпаты, Шахтер дожал Эпицентр, Кудровка унизила Александрию
Европа22:56
Тоттенхэм оформил переход хавбека Баварии
Формула 122:45
Мекьес: Результаты на Гран-при Венгрии не отражают истинное положение Ред Булл
Европа22:27
Интер нашел альтернативы лидеру Аталанты
Европа22:02
Нуньес в шаге от перехода в Саудовскую Аравию
Украина21:50
Матч Эпицентра и Шахтера установил рекорд
Европа21:36
Пафос к противостоянию с Динамо подписал живого свидетеля Минейрасо
Европа21:00
Скандальный экс-одноклубник Зинченко прошел медосмотр в Вильярреале
Формула 120:58
Расселл обвинил Леклера в нечестной игре
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK