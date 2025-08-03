Скандальный экс-одноклубник Зинченко прошел медосмотр в Вильярреале

Полузащитник Томас Парти близок к возвращению в чемпионат Испании. Ганец прошел медосмотр перед подписанием контракта с Вильярреалом, сообщает The Athletic.

Хавбек договорился о 2-летнем договоре с "Желтой субмариной". В Ла Лигу он переедет свободным агентом. Последние пять сезонов Парти отыграл за лондонский Арсенал.

После завершения контракта с "канонирами" разразился скандал. Парти обвинили в изнасиловании и сексуальном насилии в отношении трех женщин. В начале августа он обязан явиться в Вестминстерский магистратский суд.

Тем временем лондонский Челси закрыл трансфер защитника Йоррела Хато.

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