Михайлюк набрал нечетное количество очков в игре против Тандер

Проявил себя в матче с лидером конференции.

В ночь на 6 апреля прошел матч Юты против лидера Западной конференции - Оклахома-Сити, в котором 23 минуты на площадке провел Святослав Михайлюк.

Украинский форвард набрал 17 очков, реализовал 6 из 16 бросков, в том числе 5 трехочковых из 14.

Также он сделал 4 перехвата и 1 блок-шот, при этом допустил 1 потерю и заработал 3 персональных фола.

Матч закончился победой Оклахома-Сити со счетом 146:111, Юта занимает 15-е место.

К слову, лидер Голден Стэйт Уорриорз вернется в состав перед плей-ин.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!