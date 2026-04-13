Лидер Далласа получил повреждение в последней игре сезона

Купер Флэгг получил травму в игре против Чикаго, сообщает ESPN.

В начале второй четверти форвард подвернул лодыжку при приземлении. Спустя несколько минут после того, как он вернулся на скамейку запасных, было официально объявлено, что Купер не вернётся на паркет.

Добавим, что Мэверикс удалось победить Буллс, и по итогам дебютного сезона Флэгг стал четвёртым новичком в истории НБА, которому удалось завершить первый сезон с такими показателями.

А именно: более 21 очка, шести подборов, четырёх передач и одного перехвата в среднем за матч. Добавим, что ранее такого достигали только Ларри Бёрд, Майкл Джордан (1984/1985) и Лука Дончич (2018/2019).

Ранее стала известна сетка плей-офф НБА, определились ключевые пары на Востоке и Западе.

