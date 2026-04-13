Лидер Далласа получил повреждение в последней игре сезона

Досрочно покинул площадку.
Сегодня, 13:11       Автор: Валентина Чорноштан
Купер Флэгг / Getty Images

Купер Флэгг получил травму в игре против Чикаго, сообщает ESPN.

В начале второй четверти форвард подвернул лодыжку при приземлении. Спустя несколько минут после того, как он вернулся на скамейку запасных, было официально объявлено, что Купер не вернётся на паркет.

Добавим, что Мэверикс удалось победить Буллс, и по итогам дебютного сезона Флэгг стал четвёртым новичком в истории НБА, которому удалось завершить первый сезон с такими показателями.

А именно: более 21 очка, шести подборов, четырёх передач и одного перехвата в среднем за матч. Добавим, что ранее такого достигали только Ларри Бёрд, Майкл Джордан (1984/1985) и Лука Дончич (2018/2019).

Ранее стала известна сетка плей-офф НБА, определились ключевые пары на Востоке и Западе.

Статьи по теме

Купер Флэгг повторяет достижения Айверсона Купер Флэгг повторяет достижения Айверсона
Первый номер драфта-2025 близок к возвращению в состав Мэверикс Первый номер драфта-2025 близок к возвращению в состав Мэверикс
Форвард Далласа пропустит Турнир восходящих звезд Форвард Далласа пропустит Турнир восходящих звезд
Купер Флэгг в шаге от рекорда Майкла Джордана Купер Флэгг в шаге от рекорда Майкла Джордана

Видео

Возвращение "Цыганского короля": Фьюри одержал победу над Махмудовым - видео боя
Возвращение "Цыганского короля": Фьюри одержал победу над Махмудовым - видео боя

