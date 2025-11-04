Завершение эпохи. Агафонов прощается с профессиональным баскетболом

Баскетболист Черкасских Мавп Андрей Агафонов объявил о своём решении завершить карьеру. Об этом он сообщил на своём официальном аккаунте в Instagram.

Кроме Черкасской команды, 38-летний центровой выступал за Химик, Строитель, Одессу и Тернополь. В его активе есть чемпионство Суперлиги, а также шесть бронзовых медалей.

"Решил уйти из профессионального баскетбола. Да, это конец — возможно, не такой, как я себе представлял, и не так, как рассказывал близким друзьям о детской мечте на 40-м году жизни".

Он отметил, что конец карьеры символически связан с городом Ровно и бронзовыми медалями, которые он завоевывал вместе с командой. "Было бы символично закончить против команды, с которой я впервые играл в далёком 2004 году, и в последний раз — в 2025-м за бронзу. Только сейчас почему-то пришла эта мысль".

"Но есть то, что имеем. Есть обстоятельства, на которые я не могу повлиять, а важнее профессионального баскетбола, даже такого уровня, как сейчас. Я шевелил баскетбол, как мог, несмотря на трудности. Мы, мастодонты 80-х, пытались конкурировать с молодыми игроками, поддерживать интерес медиа и привлекать внимание к спорту".

Агафонов поблагодарил всех, с кем играл: "Большое спасибо всем, с кем я был на площадке за более чем 30 лет. Всем командам, с которыми мы вместе переживали радости и трудности. Всем судьям — это также невероятный и тяжёлый труд. Всем медиа, которые пытались и продолжают поддерживать этот спорт. Увидимся в обычной жизни и на любительском баскете. Слава нации — смерть врагам".

Добавим, что в августе этого года Агафонов продлил контракт с Черкасскими Мавп. За этот сезон он принял участие в 9 играх, в которых набрал 124 очка, сделал 61 подбор и отдал 42 передачи.

