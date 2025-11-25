Легенда Суперлиги нашел новое занятие

Ветеран недолго будет сидеть без работы.

Бывший центровой сборной Украины Андрей Агафонов будет овладевать новым ремеслом. Ветеран стал тренером по персональным тренировкам в одесской Smart Basketball Academy, сообщает школа в Instagram.

"Андрей Валерьевич специализируется на индивидуальных занятиях с акцентом на низкий и средний пост. Он работает в малых группах, чтобы обеспечить максимальное внимание каждому игроку", – говорится в сообщении.

Агафонов недавно завершил игровую карьеру. Последние годы центровой провел в составе Черкасских Мавп. Ранее он защищал цвета одесской БИПы, Одессы, Тернополя, киевского Будивельника, Химика из Пивденного, зарубежных клубов.

Кстати, недавно Старый Луцк подписал легионера из Коста-Рики.

