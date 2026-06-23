Синнер раскрыл главный секрет успеха: "Всё зависит от старта"

Объяснил, почему не защищает титулы, а всё начинает с нуля.

Первая ракетка мира Янник Синнер рассказал для БТУ о своём настрое перед Уимблдоном в статусе действующего чемпиона.

По словам итальянца, это никак не меняет его подход к турниру - он не считает, что защищает титул, а каждый раз выходит на корт с нуля, нацеливаясь на новый результат.

Большое значение будет иметь то, как я его начну. Я ещё не играл матчей на траве, поэтому первый поединок или даже несколько первых будут непростыми. Если удастся их пройти, то уверенность на этом покрытии и хорошие ощущения могут быстро вернуться.

Напомним, что Уимблдон официально стартует 22 июня и завершится 12 июля.

Тем временем Украина, к сожалению, не будет представлена в мужской части Уимблдона.

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