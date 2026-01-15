iSport.ua
Бруну Фернандеш может покинуть Ман Юнайтед из-за ситуации внутри команды

Капитан рассматривает уход в январе.
Сегодня, 16:20       Автор: Валентина Чорноштан
Бруну Фернандеш / Getty Images
Бруну Фернандеш / Getty Images

Из-за частой смены тренеров в Манчестер Юнайтед капитан команды Бруну Фернандеш рассматривает уход из клуба.

Португалец задумывается о своём будущем в клубе после увольнения главного тренера Рубена Аморима. Однако, как отмечает BBC со ссылкой на источники, близькие к Фернандешу, сам игрок не планирует уходить в январе.

Бруну Фернандеш по-прежнему предан клубу, но если к концу сезона команда не выйдет из кризиса или пригласит нового тренера вместо Майкла Кэррика, португалец будет рассматривать своё будущее летом.

На данный момент за 31-летним португальцем следят клубы из Саудовской Аравии, однако Бруну рассматривает продолжение карьеры только в Европе.

Тем временем ПСЖ добавил игрока, чемпиона мира, в список своих целей.

