ПСЖ добавил звезду Челси в список целей

Французский Пари Сен-Жермен положил глаз на полузащитника Энцо Фернандеса. Аргентинец не уверен в собственном будущем после смены главного тренера лондонского Челси, сообщает L'Equipe.

ПСЖ внес хавбека в перечень трансферных целей. Конкретных шагов по переходу Фернандеса французский гранд еще не предпринимал. Контракт футболиста с Челси действует до лета 2032 года.

В нынешнем сезоне Фернандес провел 30 поединков во всех турнирах, в которых забил 8 мячей и отдал 3 результативных передачи. Ранее он выступал за лиссабонскую Бенфику, а также аргентинские Ривер Плейт и Дефенсу и Хустисию.

К слову, наставник ПСЖ Луис Энрике определился с будущим на Парк де Пренс.

