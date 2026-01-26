Уэйн Руни поделился мнением о результатах Кэррика на посту главного тренера МЮ

Бывший нападающий Манчестер Юнайтед Уэйн Руни оценил игру "красных дьяволов" при новом тренере Майкле Кэррике.

Напомним, что в 23-м туре АПЛ МЮ обыграл Арсенал, а в 22-м туре манкунианцы победили Манчестер Сити со счетом 2:0.

Изменения в Манчестер Юнайтед за два матча невероятны. Майкл и его тренерский штаб заслуживают большой похвалы. Они привили игрокам правильный настрой, сосредоточенность и сплоченность, чего, честно говоря, не было при Рубене Амориме.

"Команда верила в победу над Арсеналом. Манкунианцы не создали много моментов, но всегда чувствовалось, что они хорошо контролируют игру.

Арсенал хорошо начал матч, но Манчестер Юнайтед великолепно отреагировал после пропущенного мяча. Заслуженная победа", — цитирует слова англичанина BBC.

На данный момент МЮ занимает 4-е место в турнирной таблице АПЛ.

