Астон Вилла согласовала контракт с бывшим форвардом

Англичанин на пути к возвращению на Альбион.
Сегодня, 15:22       Автор: Антон Федорцив
Тэмми Абрахам / Getty Images
Тэмми Абрахам / Getty Images

Нападающий Тэмми Абрахам близок к прощанию со стамбульским Бешикташем. Бирмингемская Астон Вилла согласовала личный договор с бомбардиром, утверждает инсайдер Николо Скира в X.

Стороны готовы заключить контракт до лета 2030 года. Права на Абрахама принадлежат итальянской Роме. Бешикташ арендовал форварда летом.

В нынешнем сезоне Абрахам провел 24 поединка во всех турнирах, в которых оформил 12 голов. Форвард уже надевал футболку "вилланов". В кампании 2018/19 он помог бирмингемцам вернуться в Премьер-лигу.

Кстати, английский Ноттингем стремится избавиться от украинца Александра Зинченко.

