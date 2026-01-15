Астон Вилла согласовала контракт с бывшим форвардом

Англичанин на пути к возвращению на Альбион.

Нападающий Тэмми Абрахам близок к прощанию со стамбульским Бешикташем. Бирмингемская Астон Вилла согласовала личный договор с бомбардиром, утверждает инсайдер Николо Скира в X.

Стороны готовы заключить контракт до лета 2030 года. Права на Абрахама принадлежат итальянской Роме. Бешикташ арендовал форварда летом.

В нынешнем сезоне Абрахам провел 24 поединка во всех турнирах, в которых оформил 12 голов. Форвард уже надевал футболку "вилланов". В кампании 2018/19 он помог бирмингемцам вернуться в Премьер-лигу.

Кстати, английский Ноттингем стремится избавиться от украинца Александра Зинченко.

