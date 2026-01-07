Наполи вырвал ничью с Вероной

Подопечные Антонио Конте активнее начали поединок. В частности, Эльмас ударом в ближний угол вынудил поработать Монтипо. Но неожиданно повели в счете "мастифы" – Ньясс выполнил прострел от лицевой линии, а Фресе пяткой эффектно замкнул.

Пока Наполи приходил в себя, Верона организовали еще один выпад. По его мотивам арбитра позвали посмотреть повтор, а приговором стал пенальти за игру рукой. К отметке подошел Орбан и удвоил преимущество гостей.

До перерыва возможности упустили "партенопейцы" Хойлунд (мимо) и Мактоминей (рикошет). А на старте второго тайма выстрел Ланга парировал кипер. Но последующий угловой завершился точным ударом Мактоминея головой.

Наполи полетел атаковать. Давление хозяев позволило забить дважды до 81-й минуты, но в обоих случаях гол отменили из-за нарушения правил. Наконец, по правилам команда Конте забила на 82-й, когда Ди Лоренцо в касание замкнул передачу Мариануччи.

Финальные минуты получились нервными. Но реальные возможности забить "партенопейцы" не создали. Нападающий же Вероны Жоване едва не забросил мяч за шиворот вратарю – 2:2 в итоге.

Статистика матча Наполи – Верона 19-го тура чемпионата Италии

Наполи – Верона – 2:2

Голы: Мактоминей, 54, Ди Лоренцо, 82 – Фресе, 16, Орбан, 27 (пенальти)

Ожидаемые голы (xG): 1.09 - 1.90

Владение мячом: 70 % - 30 %

Удары: 15 - 11

Удары в створ: 4 - 4

Угловые: 6 - 1

Фолы: 7 - 15

