iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Наполи вырвал ничью с Вероной

Чемпион Италии едва спасся от поражения.
Сегодня, 21:34       Автор: Антон Федорцив
Наполи – Верона / Getty Images
Наполи – Верона / Getty Images

Подопечные Антонио Конте активнее начали поединок. В частности, Эльмас ударом в ближний угол вынудил поработать Монтипо. Но неожиданно повели в счете "мастифы" – Ньясс выполнил прострел от лицевой линии, а Фресе пяткой эффектно замкнул.

Пока Наполи приходил в себя, Верона организовали еще один выпад. По его мотивам арбитра позвали посмотреть повтор, а приговором стал пенальти за игру рукой. К отметке подошел Орбан и удвоил преимущество гостей.

До перерыва возможности упустили "партенопейцы" Хойлунд (мимо) и Мактоминей (рикошет). А на старте второго тайма выстрел Ланга парировал кипер. Но последующий угловой завершился точным ударом Мактоминея головой.

Наполи полетел атаковать. Давление хозяев позволило забить дважды до 81-й минуты, но в обоих случаях гол отменили из-за нарушения правил. Наконец, по правилам команда Конте забила на 82-й, когда Ди Лоренцо в касание замкнул передачу Мариануччи.

Финальные минуты получились нервными. Но реальные возможности забить "партенопейцы" не создали. Нападающий же Вероны Жоване едва не забросил мяч за шиворот вратарю – 2:2 в итоге.

Статистика матча Наполи – Верона 19-го тура чемпионата Италии

Наполи – Верона – 2:2
Голы: Мактоминей, 54, Ди Лоренцо, 82 – Фресе, 16, Орбан, 27 (пенальти)

Ожидаемые голы (xG): 1.09 - 1.90
Владение мячом: 70 % - 30 %
Удары: 15 - 11
Удары в створ: 4 - 4
Угловые: 6 - 1
Фолы: 7 - 15

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: наполи верона Серия А

Статьи по теме

Наполи обыграл в гостях Лацио в матче с тремя удалениями Наполи обыграл в гостях Лацио в матче с тремя удалениями
Рома с Довбиком потерпела гостевое поражение от Аталанты Рома с Довбиком потерпела гостевое поражение от Аталанты
Ювентус с нереализованным пенальти не справился с Лечче Ювентус с нереализованным пенальти не справился с Лечче
Брентфорд с дебютным голом Ярмолюка разгромил Сандерленд Брентфорд с дебютным голом Ярмолюка разгромил Сандерленд

Видео

ТОП-10 моментов НБА: победный трехочковый Дюранта возглавил рейтинг
ТОП-10 моментов НБА: победный трехочковый Дюранта возглавил рейтинг

Популярное на сайте

Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" в марте сыграют в плей-офф квалификации ЧМ-2026
просмотров
Биатлон-2025/2026: мужской и женский спринты откроют завтра этап Кубка мира в Оберхофе
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужского спринта в Обергофе
просмотров
Футбол сегодня: матчи Манчестер Сити, Челси, Манчестер Юнайтед, Наполи, Интера, Бенфики, полуфинал Суперкубка Испании
просмотров
ТОП-20 лучших игроков 2025 года по CS по версии HLTV: mezii впервые попал в список
просмотров

Последние новости

Европа23:25
Брентфорд с дебютным голом Ярмолюка разгромил Сандерленд
Европа22:53
Барселона разгромила Атлетик в полуфинале Суперкубка Испании
Европа22:05
МЮ запланировал собеседования с кандидатами во временные тренеры
Европа21:34
Наполи вырвал ничью с Вероной
Европа21:08
Легендарный форвард Тоттенхэма скончался в 80 лет
Европа и мир20:37
Драйзайтль и Грубауэр попали в заявку Германии на Олимпийские игры
Украина20:12
УХЛ: Кременчуг разгромил Крыжинку Кэпиталз
Европа19:51
Ключевые игроки МЮ возвращаются после травм перед матчем с Бернли
Другие страны19:50
Фалькао нашел последний клуб в карьере
Европа19:27
Страсбур вместо Росеньора назначил другого англичанина
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK