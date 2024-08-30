Челси продал своего нападающего, который сыграл лишь 25 минут за основную команду

"Синие" отпустил Дэйвида Вашингтона в клуб, который принадлежит тем же владельцам.

Лондонский Челси провернул замечательный с бизнесовой точки зрения трансфер.

Как сообщает пресс-служба "синих", из команды ушел Дэйвид Вашингтон. Бразильца продали за 21 млн фунтов в Страсбур.

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18-летний форвард провел за столичный клуб лишь 25 минут, но на его трансфере все равно заработали около 4-5 млн фунтов.

Стоит отметить, что Страсбуром и Челси владеет одна и та же компания - BlueCo, владельцем которой является Тодд Боули.

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