Челси продал своего нападающего, который сыграл лишь 25 минут за основную команду
"Синие" отпустил Дэйвида Вашингтона в клуб, который принадлежит тем же владельцам.
Лондонский Челси провернул замечательный с бизнесовой точки зрения трансфер.
Как сообщает пресс-служба "синих", из команды ушел Дэйвид Вашингтон. Бразильца продали за 21 млн фунтов в Страсбур.
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18-летний форвард провел за столичный клуб лишь 25 минут, но на его трансфере все равно заработали около 4-5 млн фунтов.
Стоит отметить, что Страсбуром и Челси владеет одна и та же компания - BlueCo, владельцем которой является Тодд Боули.
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