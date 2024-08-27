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Челси начал работу по трансферу центрального нападающего

Лондонцы решили подписать Айвана Тоуни.
Сегодня, 17:19
Айван Тоуни / Getty Images
Айван Тоуни / Getty Images

Челси намерен подписать Айвана Тоуни, утверждает Sky Sports.

По информации издания, в лондонском клубе решили остановить свой выбор на форварде Брентфорда и уже начали работу по этой сделке.

В клубе уверены, что Тоуни идеально подойдет под игру Марески, а также соответствует зарплатной структуре клуба. Также они уверены, что его можно подписать по приемлемой цене.

Отметим, что Брентфорду пришлось поумерить аппетиты, и Тоуни можно взять сильно дешевле, чем клуб изначально планировал его продать.

Однако также у форварда на руках есть предложение от Аль-Ахли с огромной зарплатой, однако англичанин предпочел бы остаться в АПЛ.

Ранее также сообщалось, что Челси также отдал в аренду одного из своих киперов.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси

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