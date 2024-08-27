Кепа покинет Челси, но продолжит карьеру в команде с украинцем

Вратарь Кепа Аррисабалага близок к тому, чтобы покинуть Челси.

Как сообщает Sky Sports, испанский футболист проходит медосмотр в Борнмуте и в ближайшее время присоединится к составу команды АПЛ.

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В прошлом сезоне Кепа выступал за Реал на правах аренды, но испанцы отказались от услуг игрока, ведь Андрей Лунин остался в команде.

Ожидается, что Аррисабалага на правах аренды переходит в Борнмут, где выступает игрок сборной Украины Илья Забарный.

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