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Уже Михайло, а не Микайло: Мудрик объяснил, как правильно произносить его имя

Украинский футболист подкорректировал свой ответ по сравнению с прошлым разом.
Сегодня, 12:20
Михаил Мудрик / premierleague.com
Михаил Мудрик / premierleague.com

Футболисты, представляющие клубы английской Премьер-лиги, приняли участие в сьемках видео, целью которого является объяснить болельщикам, как правильно произносятся их имена.

Героями ролика среди прочих стали украинские игроки, выступающие в высшем дивизионе Англии.

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Так, в видео присутствуют защитники Борнмута и Эвертона Илья Забарный и Виталий Миколенко соответственно, а также хавбек Брентфорда Егор Ярмолюк.

Кроме того, свои имя и фамилию в ролике снова произнес вингер Челси Михаил Мудрик. В этот раз игрок "синих" справился с заданием и правильно проартикулировал свое имя: "Михайло".

Напомним, что в прошлый раз в ноябре 2023 года в аналогичном видео у Мудрика возникли проблемы с произношением собственного имени и у него получилось что-то вроде "Микайло Мудрик" (Me-kyle-o Moo-drick).

Ранее сообщалось, что Челси с Мудриком обыграл Серветт в первом матче отбора Лиги конференций.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: АПЛ чемпионат Англии Английская Премьер-лига Виталий Миколенко Михаил Мудрик Илья Забарный ЕГОР ЯРМОЛЮК

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