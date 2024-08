Уже Михайло, а не Микайло: Мудрик объяснил, как правильно произносить его имя

How many names have you been saying wrong? 🤨 pic.twitter.com/z6sb9uqEVf

Have you been pronouncing these names correctly? Find out from the players themselves... pic.twitter.com/oysCFLHw1s

x

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее... This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more...