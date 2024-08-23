Уже Михайло, а не Микайло: Мудрик объяснил, как правильно произносить его имя

Украинский футболист подкорректировал свой ответ по сравнению с прошлым разом.

Футболисты, представляющие клубы английской Премьер-лиги, приняли участие в сьемках видео, целью которого является объяснить болельщикам, как правильно произносятся их имена.

Героями ролика среди прочих стали украинские игроки, выступающие в высшем дивизионе Англии.

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Так, в видео присутствуют защитники Борнмута и Эвертона Илья Забарный и Виталий Миколенко соответственно, а также хавбек Брентфорда Егор Ярмолюк.

Кроме того, свои имя и фамилию в ролике снова произнес вингер Челси Михаил Мудрик. В этот раз игрок "синих" справился с заданием и правильно проартикулировал свое имя: "Михайло".

Have you been pronouncing these names correctly?



Find out from the players themselves... pic.twitter.com/oysCFLHw1s — Premier League (@premierleague) August 22, 2024

Напомним, что в прошлый раз в ноябре 2023 года в аналогичном видео у Мудрика возникли проблемы с произношением собственного имени и у него получилось что-то вроде "Микайло Мудрик" (Me-kyle-o Moo-drick).

How many names have you been saying wrong? 🤨 pic.twitter.com/z6sb9uqEVf — Premier League (@premierleague) November 22, 2023

Ранее сообщалось, что Челси с Мудриком обыграл Серветт в первом матче отбора Лиги конференций.

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