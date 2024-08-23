Челси - Серветт 2:0: обзор матча и результат игры 22.08.2024

В четверг, 22 августа, Челси принимал на Стэмфорд Бридж Серветт в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги конференций.

Подопечные Энцо Марески справились со швейцарским соперником, одержав победу со счетом 2:0.

Челси открыл счет в матче уже после перерыва. На 50-й минуте Кристофер Нкунку реализовал пенальти, который сам же и заработал после фола со стороны вратаря Серветта. Голкипер угадал направление полета мяча, но не смог помешать взятию ворот.

Источник: Getty Images

Сразу после этого произошло какое-то безумие, когда Марк Гую обязан был удваивать преимущество "синих". Нападающий лондонцев обокрал вратаря, выбежал на пустые ворота, но пробил в голкипера, который успел вернуться. Две попытки добивания также оказались неудачными.

Все же на 76-й минуте свой второй гол хозяева поля забили. Нони Мадуэке, получив передачу от Энцо Фернандеса, из пределов штрафной мощным ударом поразил ближний угол.

Источник: Getty Images

Украинский вингер Челси Михаил Мудрик начал этот поединок в стартовом составе и отыграл весь матч.

Ответный матч между Серветтом и Челси в квалификации Лиги конференций состоится в четверг, 29 августа.

Статистика матча квалификации Лиги конференций Челси - Серветт

Челси - Серветт 2:0

Голы: Нкунку, 50 (пен.), Мадуэке, 76

Владение мячом: 57% - 43%

Удары: 17 - 19

Удары в створ: 5 - 8

Угловые: 4 - 8

Фолы: 6 - 4

Атаки: 125 - 112

Челси: Йоргенсен - Вейга, Бадьяшиль, Адарабиойо, Дисаси (Гюсто, 78) - Дьюзбери-Холл, Кайседо (Лавия, 84), Нету (Мадуэке, 56) - Нкунку (Фернандес, 58), Гую (Палмер, 57), Мудрик

Серветт: Фрик - Цунемото, Руие, Северен, Мазику - Дулен, Ондуа - Стеванович (Антунес, 61), Конья (Уаттара, 85), Кутеса (Маньин, 69) - Кривелли (Гиемено, 62)

Предупреждение: Дьюзбери-Голл, 90+2.

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