iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Челси - Серветт 2:0: обзор матча и результат игры 22.08.2024

Лондонская команда сделала шаг к основной стадии еврокубкового турнира.
Сегодня, 00:18
Челси обыграл Серветт / Getty Images
Челси обыграл Серветт / Getty Images

В четверг, 22 августа, Челси принимал на Стэмфорд Бридж Серветт в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги конференций.

Подопечные Энцо Марески справились со швейцарским соперником, одержав победу со счетом 2:0.

Челси открыл счет в матче уже после перерыва. На 50-й минуте Кристофер Нкунку реализовал пенальти, который сам же и заработал после фола со стороны вратаря Серветта. Голкипер угадал направление полета мяча, но не смог помешать взятию ворот.

Источник: Getty Images

Сразу после этого произошло какое-то безумие, когда Марк Гую обязан был удваивать преимущество "синих". Нападающий лондонцев обокрал вратаря, выбежал на пустые ворота, но пробил в голкипера, который успел вернуться. Две попытки добивания также оказались неудачными.

Все же на 76-й минуте свой второй гол хозяева поля забили. Нони Мадуэке, получив передачу от Энцо Фернандеса, из пределов штрафной мощным ударом поразил ближний угол.

Источник: Getty Images

Украинский вингер Челси Михаил Мудрик начал этот поединок в стартовом составе и отыграл весь матч.

Ответный матч между Серветтом и Челси в квалификации Лиги конференций состоится в четверг, 29 августа.

Статистика матча квалификации Лиги конференций Челси - Серветт

Челси - Серветт 2:0

Голы: Нкунку, 50 (пен.), Мадуэке, 76

Владение мячом: 57% - 43%
Удары: 17 - 19
Удары в створ: 5 - 8
Угловые: 4 - 8
Фолы: 6 - 4
Атаки: 125 - 112

Челси: Йоргенсен - Вейга, Бадьяшиль, Адарабиойо, Дисаси (Гюсто, 78) - Дьюзбери-Холл, Кайседо (Лавия, 84), Нету (Мадуэке, 56) - Нкунку (Фернандес, 58), Гую (Палмер, 57), Мудрик

Серветт: Фрик - Цунемото, Руие, Северен, Мазику - Дулен, Ондуа - Стеванович (Антунес, 61), Конья (Уаттара, 85), Кутеса (Маньин, 69) - Кривелли (Гиемено, 62)

Предупреждение: Дьюзбери-Голл, 90+2.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси Михаил Мудрик серветт

Статьи по теме

Украинский боксер поболел за Мудрика в матче Челси в Лиге конференций Украинский боксер поболел за Мудрика в матче Челси в Лиге конференций
Челси объявил о подписании Феликса Челси объявил о подписании Феликса
Кривбасс без шансов уступил Бетису в квалификации Лиги конференций: видео голов и лучших моментов Кривбасс без шансов уступил Бетису в квалификации Лиги конференций: видео голов и лучших моментов
Сборная Украины по футзалу разгромила Коста-Рику на старте подготовки к ЧМ-2024 Сборная Украины по футзалу разгромила Коста-Рику на старте подготовки к ЧМ-2024
Помочь журналистам

Видео

Динамо - РБ Зальцбург 0:2 Видео голов и лучших моментов матча
Динамо - РБ Зальцбург 0:2 Видео голов и лучших моментов матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк вернулась в ТОП-20, регресс Калининой, Завацкой и Байндль
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохранил первую строчку рейтинга, прогресс Сачко
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Футбол сегодня: Кубок Украины, матчи Челси и Кривбасса в Лиге конференций
просмотров

Последние новости

Лига конференций01:01
Кривбасс без шансов уступил Бетису в квалификации Лиги конференций: видео голов и лучших моментов
Игровые00:35
Сборная Украины по футзалу разгромила Коста-Рику на старте подготовки к ЧМ-2024
Лига конференций00:18
Челси с Мудриком обыграл Серветт в первом матче отбора Лиги конференций
Европа00:10
У конкурента Лунина конфликт с бывшим тренером Коноплянки – бельгиец не хочет играть под его руководством
Вчера, 23:58
Лига конференций23:58
Украинский боксер поболел за Мудрика в матче Челси в Лиге конференций
Европа23:39
Звездный конкурент Довбика остается в Роме – футболист отклонил предложение из Саудовской Аравии
Легкая атлетика23:11
Магучих завоевала первое "золото" после Олимпиады в Париже - Геращенко не попала в Топ-3
Лига конференций22:58
Кривбасс прогнозировано проиграл Бетису первый матч квалификации Лиги конференций
Европа22:35
Брентфорд Ярмолюка опередил чемпиона Германии, подписав игрока Ливерпуля
Другие22:32
Усик и Харлан получили награды "Национальная легенда Украины"
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK