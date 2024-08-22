Украинский боксер поболел за Мудрика в матче Челси в Лиге конференций

Даниэль Лапин посетил в Лондоне поединок с Серветтом.

В четверг, 22 августа, Челси принимал на своем поле швейцарский Серветт (2:0) в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги конференций.

Украинский вингер лондонской команды Михаил Мудрик вышел на эту игру в стартовом составе и провел на поле весь поединок.

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Поддержать соотечественника лично в этом матче решил непобежденный украинский представитель полутяжелого веса Даниэль Лапин (10-0, 4 КО), который посетил Стэмфорд Бридж.

Об этом боксер отчитался у себя в Instagram.

Ранее Михаил Мудрик сделал заявление перед стартом сезона.

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