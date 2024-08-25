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Мареска - об игре Мудрика против Вулверхэмптона: Я ожидал большего

Наставник Челси объяснил решение заменить украинца в перерыве.
Сегодня, 19:41
Михаил Мудрик / Getty Images
Михаил Мудрик / Getty Images

Наставник лондонского Челси Энцо Мареска высказался об игре Михаила Мудрика против Вулверхэмптона.

Итальянец рассказал, что решение заменить Мудрика обусловлено разочарованием в его действиях в течение первого тайма.

«Я заменил Мудрика, потому что меня не впечатлило его выступление в течение первых сорока пяти минут. В некоторых моментах он должен был работать значительно лучше.

Он очень хорошо действовал без мяча, однако, когда он оказывался в его ногах, то я ожидал, что он будет принимать более оптимальные решения.

У него были положительные моменты в этом поединке, но я ждал гораздо большего и в целом выступление было таким, что заставило меня сделать замену после первого тайма», - сказал Мареска.

Напомним, Челси разгромил Вулверхэмптон с помощью Мадуэке и Палмера.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси Михаил Мудрик Энцо Мареска

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