iSport.ua
Русский Українська

Украина вошла в ТОП-20 женской части командного спринта в лыжных гонках

Девушки обошли шесть других пар.
Сегодня, 11:13       Автор: Василий Войтюк
Анастасия Никон / Getty Images
Анастасия Никон / Getty Images

Украинские лыжницы Анастасия Никон и София Шкатула соревновались в командном спринте на Олимпийских играх 2026.

Наши девушки показали схожие результаты, пробежав дистанцию за 3:47,39 (Никон) и 3:44,96 (Шкатула). 

Суммарное время (7:32,35) позволило девушкам занять 20-е место в таблице. Они обошли команді Бразилии, Литвы, Южной Кореи, Аргентины, Венгрии и Греции.

Лучшими оказались шведки, финки и канадки. В финал, к сожалению, проходят 15 лучших команд.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Лига чемпионов: превью 1/16 финала – Кащук против англичан, Интер в Норвегии Лига чемпионов: превью 1/16 финала – Кащук против англичан, Интер в Норвегии
Клебо обновил рекорд по количеству золота на зимних Олимпиадах Клебо обновил рекорд по количеству золота на зимних Олимпиадах
"Никогда не соглашусь": Фьюри заявил, что не собирается принимать поражения от Усика "Никогда не соглашусь": Фьюри заявил, что не собирается принимать поражения от Усика
"Мы все еще в игре": Трубин отреагировал на минимальное поражение Реалу "Мы все еще в игре": Трубин отреагировал на минимальное поражение Реалу

Видео

Супер-гол Винисиуса и сейвы Трубина в обзоре матча Бенфика - Реал Мадрид
Супер-гол Винисиуса и сейвы Трубина в обзоре матча Бенфика - Реал Мадрид

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: женская эстафета продолжит программу соревнований на Олимпиаде-2026
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция женской эстафеты на Олимпийских играх-2026
просмотров
Футбол сегодня: Милан и Арсенал сыграют в чемпионате, Интер и Ньюкасл - в ЛЧ
просмотров
Свитолина вышла в третий круг турнира в Дубае на отказе соперницы
просмотров

Последние новости

Лига Чемпионов14:55
Лига чемпионов: превью 1/16 финала – Кащук против англичан, Интер в Норвегии
Олимпийские игры14:48
Клебо обновил рекорд по количеству золота на зимних Олимпиадах
Бокс13:59
"Никогда не соглашусь": Фьюри заявил, что не собирается принимать поражения от Усика
Лига Чемпионов13:32
"Мы все еще в игре": Трубин отреагировал на минимальное поражение Реалу
Олимпийские игры13:30
Шепиленко провела последний заезд на Олимпиаде
Украина12:58
Шахтер следит за тремя перспективными бразильскими игроками
Олимпийские игры12:32
Брыкина обидно не прошла в финал лыжной акробатики
Биатлон12:25
Биатлон-2025/2026: женская эстафета продолжит программу соревнований на Олимпиаде-2026
Футбол12:21
Обидчик Винисиуса: Сожалею об угрозах, которые я получил от игроков Реала
Биатлон12:20
Биатлон: онлайн-трансляция женской эстафеты на Олимпийских играх-2026
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK