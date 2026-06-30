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Футбол

Марокко в серии пенальти выбил Нидерланды

Африканская сборная сформировала первую пару 1/8 финала.
Сегодня, 07:40       Автор: Андрей Безуглый
Сборная Марокко / Getty Images
Сборная Марокко / Getty Images

В ночь на пятницу, 30 июня, Марокко и Нидерланды встречались в рамках 1/16 финала ЧМ-2026.

Матч оказался встречей двух равных соперников. Обе команды старались сильно не рисковать, а потому моментов было немного.

В первом тайме Марокко дважды мог забивать, но Вербрюгген сумел отвести угрозу. Нидерланды же практически не угрожали воротам соперника.

Второй тайм начался с удара Хакими в перекладину, а затем оказалось, что команда Кумана отдала преимущество сопернику. Однако даже так Марокко никак не мог забить.

Неожиданно на 72-й минуте минуте Гакпо открыл счет, и после этого Нидерланды полностью сели в защиту. Спасти матч марокканцам удалось в компенсированное время благодаря голу Иссы Диопа.

В экстра-таймах команды сильнейшего не выявили, а потому все решалось в серии пенальти, в которой немного точнее оказалось Марокко.

Статистика матча Нидерланды - Марокко 1/16 финала ЧМ-2026

Нидерланды - Марокко 1:1 (пен. 2:3)
Голы: Гакпо, 72 - Диоп, 90+1

Ожидаемые голы (xG): 0.24 - 1.40
Владение мячом: 30% - 70%
Удары: 6 - 11
Удары в створ: 2 - 5
Угловые: 5 - 8
Фолы: 18 - 15

Нидерланды: Вербрюгген — ван Хеке, ван Дейк, Аке (Копмейнерс, 71) — Думфрис, Гравенберх (Тимбер, 87), де Йонг (де Рон, 110), ван де Вен (Хато, 86) — Саммервилл, Гакпо (Клюйверт, 113) — Бробби (Веггорст, 71).

Марокко: Буну — Хакими, Диоп, Риад (Салах-Эддин, 75), Мазрауи — Эль-Айнауи, Буадди (Эль-Мурабет, 79) — Диас (Яссин, 79), Унахи (Сбаи, 87), Эль-Ханнус (Тальби, 87) — Сайбари.

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