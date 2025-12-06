iSport.ua
Винус Уильямс раскрыла планы на старт сезона-2026

Легенда будет двигаться мелкими шагами.
Сегодня, 12:28       Автор: Антон Федорцив
Винус Уильямс / Getty Images
Винус Уильямс / Getty Images

Американская теннисистка Винус Уильямс поделилась турнирными замыслами на новый сезон. Ветеранка тура пока не подтвердила участие в Australian Open, сообщает The Tennis Gazette.

"Пока я могу утверждать только то, что сыграю в Окленде. Посмотрим, что будет после него и после этого турнира", – заявила Уильямс-старшая.

Соревнования в Новой Зеландии состоятся 5-11 января. Американка не приезжала на Открытый чемпионат Австралии после 2021 года. В этом году Винус Уильямс сыграла 4 поединка в одиночном разряде (1 победа).

К слову, ранее Серена Уильямс вернулась в пул допинг-контроля для профессиональных теннисистов.

К слову, ранее Серена Уильямс вернулась в пул допинг-контроля для профессиональных теннисистов.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: australian open Винус Уильямс

