Серена Уильямс близка к возвращению на корт

Бывшая первая ракетка мира Серена Уильямс попала в актуальный пул допинг-контроля. Возвращение американки к тестированию подтвердило Международное агентство по профессиональной этике в теннисе, сообщает The Athletic.

Легендарная теннисистка теперь доступна для проверок вне соревнований. Уильямс-младшая должна находиться в пуле не менее полугода, чтобы получить возможность участия в турнирах.

Серена Уильямс не выходила на корт с сентября 2022 года. Тогда она вылетела в 3-м раунде US Open. В 2023-м титулованная американка родила вторую дочь.

Кстати, украинка Ангелина Калинина вернется после паузы во французском Лиможе.

