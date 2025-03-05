Серена Уильямс стала совладелицей клуба женской НБА
Легендарная теннисистка расширила бизнес-интересы на баскетбол.
Американка Серена Уильямс станет функционером. 43-летняя спортсменка присоединилась к группе владельцев Торонто Темпо, сообщает официальный сайт клуба.
Канадский клуб пополнит женскую НБА в следующем сезоне. Торонто станет 15-м коллективом ассоциации и выступит в Восточной конференции. Домашней ареной Темпо будет Coca-Cola Coliseum.
Уильямс-младшая составила компанию канадскому бизнесмену Ларри Таненбауму. Он контролирует Maple Leaf Sports & Entertainment. В портфель компании входят местные спортивные команды – Мейпл Лифс, Рапторз, ФК Торонто и другие.
Кстати, ранее Уильямс-старшая опровергла возобновление теннисной карьеры.
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