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Серена Уильямс стала совладелицей клуба женской НБА

Легендарная теннисистка расширила бизнес-интересы на баскетбол.
Сегодня, 14:29
Серена Уильямс / Getty Images
Серена Уильямс / Getty Images

Американка Серена Уильямс станет функционером. 43-летняя спортсменка присоединилась к группе владельцев Торонто Темпо, сообщает официальный сайт клуба.

Канадский клуб пополнит женскую НБА в следующем сезоне. Торонто станет 15-м коллективом ассоциации и выступит в Восточной конференции. Домашней ареной Темпо будет Coca-Cola Coliseum.

Уильямс-младшая составила компанию канадскому бизнесмену Ларри Таненбауму. Он контролирует Maple Leaf Sports & Entertainment. В портфель компании входят местные спортивные команды – Мейпл Лифс, Рапторз, ФК Торонто и другие.

Кстати, ранее Уильямс-старшая опровергла возобновление теннисной карьеры.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Серена Уильямс WNBA

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