Легендарная теннисистка опровергла возвращение на корт
Пресса поспешила возобновить карьеру Винус Уильямс.
44-летняя американка не будет соревноваться в Индиан-Уэллсе. Винус Уильямс отказалась от уайлд-кард организаторов "тысячника", сообщает Tennis Weekly Podcast.
"Это не соответствует действительности", – отреагировала спортсменка на информацию о своем участии в калифорнийском турнире.
Винус Уильямс завязала с регулярными выступлениями на профессиональном уровне в 2023 году. В прошлом сезоне опытная американка сыграла всего два матча (2 поражения). Актуальная позиция 7-кратной победительницы Grand Slam в рейтинге WTA – 974-е место.
К слову, украинка Ястремская проиграла полячке Свентек в Дубае.
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