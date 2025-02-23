iSport.ua
Русский Українська

Легендарная теннисистка опровергла возвращение на корт

Пресса поспешила возобновить карьеру Винус Уильямс.
Вчера, 23:27
Сестры Уильямс / Getty Images
Сестры Уильямс / Getty Images

44-летняя американка не будет соревноваться в Индиан-Уэллсе. Винус Уильямс отказалась от уайлд-кард организаторов "тысячника", сообщает Tennis Weekly Podcast.

"Это не соответствует действительности", – отреагировала спортсменка на информацию о своем участии в калифорнийском турнире.

Винус Уильямс завязала с регулярными выступлениями на профессиональном уровне в 2023 году. В прошлом сезоне опытная американка сыграла всего два матча (2 поражения). Актуальная позиция 7-кратной победительницы Grand Slam в рейтинге WTA – 974-е место.

К слову, украинка Ястремская проиграла полячке Свентек в Дубае.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Винус Уильямс

Статьи по теме

Винус Уильямс получила уайлд-кард в Индиан-Уэллсе Винус Уильямс получила уайлд-кард в Индиан-Уэллсе
Фанаты раскритиковали Винус Уильямс после матча со Свитолиной на Уимблдоне Фанаты раскритиковали Винус Уильямс после матча со Свитолиной на Уимблдоне
Сестры Уильямс пришли на церемонию Оскар в нарядах с откровенным декольте Сестры Уильямс пришли на церемонию Оскар в нарядах с откровенным декольте
Винус Уильямс вылетела в первом круге Roland Garros Винус Уильямс вылетела в первом круге Roland Garros

Видео

Быстрый нокаут для быстрой замены: как Паркер разобрался с Баколе - видео лучших моментов боя
Быстрый нокаут для быстрой замены: как Паркер разобрался с Баколе - видео лучших моментов боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2024/2025: масс-старты закрыли программу чемпионата мира в Швейцарии
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк сохранила свою позицию, Свитолина потеряла два места
просмотров
Рейтинг ATP: Овчаренко потерял одну позицию, остальные украинцы сохранили места
просмотров
Лига чемпионов: онлайн-трансляция жеребьевки
просмотров

Последние новости

Европа00:49
Экс-звезда УПЛ присоединился к участнику плей-офф Лиги чемпионов
Формула 100:20
"Все совершенно иначе": Хэмилтон прокомментировал адаптацию к Феррари
Вчера, 23:52
Европа23:52
Ювентус мінімально переміг Кальярі та повернувся в топ-4 Серії A
Теннис23:27
Легендарная теннисистка опровергла возвращение на корт
Европа23:00
Салах побил очередной рекорд Ливерпуля
Украина22:45
Календарь Динамо: "бело-синие" победой над Карпатами открыли вторую часть сезона УПЛ
Формула 122:29
Аутсайдер Формулы-1 переманил бывших инженеров Феррари и Макларен
Европа21:54
Озил начал карьеру политика на исторической родине
Гимнастика21:22
Чепурный принес Украине первые медали сезона Кубка мира по спортивной гимнастике
Биатлон20:58
Биатлон-2024/2025: масс-старты закрыли программу чемпионата мира в Швейцарии
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK