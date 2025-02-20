iSport.ua
Русский Українська

Винус Уильямс получила уайлд-кард в Индиан-Уэллсе

Легенда женского тенниса вернется на корт после годовой паузы.
Сегодня, 12:27
Винус Уильямс / Getty Images
Винус Уильямс / Getty Images

44-летняя Винус Уильямс выступит на BNP Paribas Open в Калифорнии. Она получила специальное приглашение организаторов, сообщает The Tennis Letter.

Семикратная победительница Grand Slam возобновит карьеру в Индиан-Уэллсе. Турнир пройдет 5-16 марта. В прошлом году Уильямс-старшая зачехлила ракетку в первом раунде соревнований.

Американка приостановила регулярные выступления на профессиональном уровне в 2023 году. В прошлом сезоне она сыграла лишь два поединка (2 поражения). В рейтинге WTA Винус Уильямс в данный момент идет в десятой сотне.

К слову, британка Радукану столкнулась со сталкером в ОАЭ.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Винус Уильямс

Статьи по теме

Фанаты раскритиковали Винус Уильямс после матча со Свитолиной на Уимблдоне Фанаты раскритиковали Винус Уильямс после матча со Свитолиной на Уимблдоне
Сестры Уильямс пришли на церемонию Оскар в нарядах с откровенным декольте Сестры Уильямс пришли на церемонию Оскар в нарядах с откровенным декольте
Винус Уильямс вылетела в первом круге Roland Garros Винус Уильямс вылетела в первом круге Roland Garros
Ястремская: В начале второго сета с Уильямс хотела сняться с матча Ястремская: В начале второго сета с Уильямс хотела сняться с матча

Видео

Хет-трик Мбаппе в обзоре матча Реал - Манчестер Сити в Лиге чемпионов
Хет-трик Мбаппе в обзоре матча Реал - Манчестер Сити в Лиге чемпионов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2024/2025: пройдет одиночная смешанная эстафета на чемпионате мира
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк сохранила свою позицию, Свитолина потеряла два места
просмотров
Рейтинг ATP: Овчаренко потерял одну позицию, остальные украинцы сохранили места
просмотров
Лига чемпионов: онлайн-трансляция жеребьевки
просмотров

Последние новости

Бокс14:00
Атлас пообещал большие проблемы Усику в реванше с Дюбуа
Европа13:54
Ювентус готов приютить звездного изгоя Аталанты
Лига конференций13:32
Лига конференций: Бетис - Гент, Гайденгайм - Копенгаген и другие матчи
Европа13:22
Экс-форвард Динамо перешел к участнику плей-офф еврокубков
Бокс13:12
Директор Top Rank назвал бой, ради которого Фьюри может возобновить карьеру
Формула 112:59
0,07 секунды: Леклер едва не побил "вечный" рекорд Шумахера
Европа12:42
Кто выиграет Золотой мяч 2025: Салах стал фаворитом, двое лидеров Реала в роли догоняющих
Теннис12:27
Винус Уильямс получила уайлд-кард в Индиан-Уэллсе
Украина12:20
ФК «Заря» Луганск подвел итоги зимних сборов и наметил планы на продление сезона УПЛ
Украина12:00
УХЛ: Кременчуг дожал Кэпиталз в двухдневном поединке, Крыжинка примет Сокол
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK