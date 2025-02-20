Винус Уильямс получила уайлд-кард в Индиан-Уэллсе

Легенда женского тенниса вернется на корт после годовой паузы.

44-летняя Винус Уильямс выступит на BNP Paribas Open в Калифорнии. Она получила специальное приглашение организаторов, сообщает The Tennis Letter.

Семикратная победительница Grand Slam возобновит карьеру в Индиан-Уэллсе. Турнир пройдет 5-16 марта. В прошлом году Уильямс-старшая зачехлила ракетку в первом раунде соревнований.

Американка приостановила регулярные выступления на профессиональном уровне в 2023 году. В прошлом сезоне она сыграла лишь два поединка (2 поражения). В рейтинге WTA Винус Уильямс в данный момент идет в десятой сотне.

К слову, британка Радукану столкнулась со сталкером в ОАЭ.

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