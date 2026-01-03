Свитолина образовала дуэт с легендой в парном разряде Окленда

Украинка Элина Свитолина выступит в паре с американской спортсменкой Винус Уильямс. Дуэт опытных теннисисток попал в заявку Auckland Open, сообщает официальный сайт WTA.

Первая ракетка Украины впервые за 4,5 года будет соревноваться в парном разряде. Также Свитолина впервые в карьере сыграет дуэтом с Уильямс-старшей. Американка в прошлом году играла вместе с канадкой Лейлой Фернандес и соотечественницей Хейли Баптист.

Оппонентками Свитолиной и Уильямс в первом раунде станет пара Александры Эалы из Филиппин и американки Ивы Йович. Матч состоится в ночь на вторник, 6 января.

К слову, ранее Свитолина получила первую соперницу в одиночном разряде.

