Стала известна сетка турнира WTA 250 в Окленде

Против кого сыграет Элина Свитолина?
Сегодня, 09:56       Автор: Валентина Чорноштан
Элина Свитолина / Getty Images
Элина Свитолина / Getty Images

С 5 по 11 января в Окленде пройдет турнир WTA 250.

Стало известно, с кем сыграет украинская теннисистка Элина Свитолина, в первом круге она встретится с представительницей Франции Варварой Грачевой.

Если украинка победит, она сыграет с победительницей пары Эмма Наварро – Франческа Джонс.

Также в турнире примет участие Винус Уильямс, которая встретится с польской теннисисткой Магдой Линетт.

Напомним, что четверо украинок выступят в парном разряде на Australian Open.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Елина Свитолина

