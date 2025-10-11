iSport.ua
Лас-Вегас оформил третий титул женской НБА за 4 года

Эйсес завершили финальную серию всухую.
Сегодня, 09:21       Автор: Антон Федорцив
Лас-Вегас / Getty Images

Лас-Вегас одержал четвертую победу над Финиксом в финальной серии женской НБА. Подопечные Бекки Хэммон оформили титул за минимальное количество матчей.

Эйсес ушли в отрыв в первой половине. По итогам стартового отрезка Меркьюри проиграли 9 пунктов. Еще 7 очков сверху Лас-Вегас добавил во второй 10-минутке.

В конце концов, Эйсес одержали комфортную победу (97:86) и закрыли финальную серию (4:0). Невадки завоевали третий титул в четырех последних сезонах. Раньше они стали чемпионками дважды подряд (2022, 2023).

Тем временем украинец Святослав Михайлюк не остановил поражение Юты в предсезонке НБА.

