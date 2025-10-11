iSport.ua
Михайлюк не спас Юту от поражения в предсезонке НБА

Украинец готовится к новому сезону.
Вчера, 07:45       Автор: Антон Федорцив
Святослав Михайлюк / Getty Images
Святослав Михайлюк / Getty Images

Юта досадно уступила Сан-Антонио в овертайме предсезонного поединка (130:134 ОТ). Святослав Михайлюк второй раз подряд появился в стартовой пятерке "джазменов".

Защитник с навыками форварда провел на паркете почти 18 минут. За отведенное время украинец набрал 5 очков, выполнил 1 подбор и отдал 2 передачи. Также Михайлюк дважды потерял мяч.

Универсал выполнил по одному точному двух- и трехочковому. Больше Михайлюк не бросал ни с игры, ни с линии штрафных. По статистическому показателю "плюс-минус" его результат оказался отрицательным (-14).

Напомним, украинец Максим Шульга дебютировал в составе Бостона в предсезонке НБА.

