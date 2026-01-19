Михаил Романчук завершил карьеру профессионального пловца

Заявил об этом на пресс-конференции.

Украинский пловец Михаил Романчук объявил о завершении своей профессиональной карьеры на пресс-конференции для журналистов.

Пловец был одним из самых успешных украинских спортсменов на международной арене: на Олимпийских играх 2020 года он завоевал серебро и бронзу.

Помимо этого, Романчук является чемпионом мира 2018 года на короткой воде (1500 метров) и серебряным призёром чемпионатов мира 2017, 2019 и 2022 годов в разных дисциплинах.

В настоящее время он является вице-президентом Федерации плавания Украины.

