iSport.ua
Русский Українська
Другие

Михаил Романчук завершил карьеру профессионального пловца

Заявил об этом на пресс-конференции.
Сегодня, 16:22       Автор: Валентина Чорноштан
Михаил Романчук / Getty Images
Михаил Романчук / Getty Images

Украинский пловец Михаил Романчук объявил о завершении своей профессиональной карьеры на пресс-конференции для журналистов.

Пловец был одним из самых успешных украинских спортсменов на международной арене: на Олимпийских играх 2020 года он завоевал серебро и бронзу.

Помимо этого, Романчук является чемпионом мира 2018 года на короткой воде (1500 метров) и серебряным призёром чемпионатов мира 2017, 2019 и 2022 годов в разных дисциплинах.

В настоящее время он является вице-президентом Федерации плавания Украины.

К слову, стал известен чемпион Masters.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: МИХАЙЛО РОМАНЧУК

Статьи по теме

Диас - о незабитом пенальти: У меня болит душа Диас - о незабитом пенальти: У меня болит душа
Джокович одержал победу в Мельбурне и обошёл Федерера Джокович одержал победу в Мельбурне и обошёл Федерера
Хирро пропустит пятиматчевую выездную серию из-за травмы Хирро пропустит пятиматчевую выездную серию из-за травмы
NaVi сыграют за последний шанс попасть на ESL One Birmingham NaVi сыграют за последний шанс попасть на ESL One Birmingham

Видео

ТОП-10 моментов НБА: роскошный данк Томлина возглавил рейтинг
ТОП-10 моментов НБА: роскошный данк Томлина возглавил рейтинг

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: Жанмонно и Дале-Шевдаль победами в гонках преследования закрыли этап в Рупольдинге
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина в топ‑12, а Снигур поднялась на 13 позиций в ранге
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужской гонки преследования в Рупольдинге
просмотров
Футбол сегодня: матчи ТОП-чемпионатов и спарринги украинских клубов
просмотров

Последние новости

Другие страны17:55
Диас - о незабитом пенальти: У меня болит душа
Теннис17:52
Джокович одержал победу в Мельбурне и обошёл Федерера
НБА17:28
Хирро пропустит пятиматчевую выездную серию из-за травмы
Киберспорт17:25
NaVi сыграют за последний шанс попасть на ESL One Birmingham
Формула 117:17
Формула 1: Хаас остался в классических цветах
Бокс16:54
Бой Усика против Уайлдера - спекуляция? Издание сообщило о возможном поединке
Водные16:22
Михаил Романчук завершил карьеру профессионального пловца
Формула 116:01
Астон Мартин уходит из Формулы-1 как поставщик сэйфти-каров
Европа15:46
Флик - о судье матча с Реал Сосьедад: Я всегда высоко отзываюсь о них, но...
ЧМ-202615:21
Марокко хочет пригласить легенду Барселоны в футбольную федерацию
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK