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Теннис на Олимпиаде-2024: расписание, результаты и состав сборной Украины

ISPORT представляет календарь выступлений украинской команды на соревнованиях по большому теннису в воду в рамках Олимпийских игр в Париже.
Сегодня, 20:40
Коллаж Василий Войтюк / Getty Images
Коллаж Василий Войтюк / Getty Images

Во французском Париже уже через 10 дней, 26 июля, стартуют Олимпийские Игры.

На следующий день после церемонии открытия, 27 июля, начнутся соревнования по большому теннису. Украину в этом виде спорта будут представлять только женщины.

Девушки будут представлены как и в одиночном, так и в парном разряде.

Состав сборной Украины по теннису на Олимпийских Играх

Одиночный разряд, женщины

  • Элина Свитолина
  • Даяна Ястремская
  • Марта Костюк
  • Ангелина Калинина

Парный разряд, женщины

  • Даяна Ястремская и Ангелина Калинина
  • Людмила и Надежда Киченок

Расписание и результаты соревнований украинок

  • 27-28.07 - начинается одиночный разряд у женщин
  • 27-28.07 - начинается парный разряд у женщин

 

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Украина на олимпиаде

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