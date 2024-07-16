Теннис на Олимпиаде-2024: расписание, результаты и состав сборной Украины

ISPORT представляет календарь выступлений украинской команды на соревнованиях по большому теннису в воду в рамках Олимпийских игр в Париже.

Во французском Париже уже через 10 дней, 26 июля, стартуют Олимпийские Игры.

На следующий день после церемонии открытия, 27 июля, начнутся соревнования по большому теннису. Украину в этом виде спорта будут представлять только женщины.

Девушки будут представлены как и в одиночном, так и в парном разряде.

Состав сборной Украины по теннису на Олимпийских Играх

Одиночный разряд, женщины

Элина Свитолина

Даяна Ястремская

Марта Костюк

Ангелина Калинина

Парный разряд, женщины

Даяна Ястремская и Ангелина Калинина

Людмила и Надежда Киченок

Расписание и результаты соревнований украинок

27-28.07 - начинается одиночный разряд у женщин

27-28.07 - начинается парный разряд у женщин

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