Теннис на Олимпиаде-2024: расписание, результаты и состав сборной Украины
ISPORT представляет календарь выступлений украинской команды на соревнованиях по большому теннису в воду в рамках Олимпийских игр в Париже.
Во французском Париже уже через 10 дней, 26 июля, стартуют Олимпийские Игры.
На следующий день после церемонии открытия, 27 июля, начнутся соревнования по большому теннису. Украину в этом виде спорта будут представлять только женщины.
Девушки будут представлены как и в одиночном, так и в парном разряде.
Состав сборной Украины по теннису на Олимпийских Играх
Одиночный разряд, женщины
- Элина Свитолина
- Даяна Ястремская
- Марта Костюк
- Ангелина Калинина
Парный разряд, женщины
- Даяна Ястремская и Ангелина Калинина
- Людмила и Надежда Киченок
Расписание и результаты соревнований украинок
- 27-28.07 - начинается одиночный разряд у женщин
- 27-28.07 - начинается парный разряд у женщин
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