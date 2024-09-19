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Легендарный боксер стал амбассадором Динамо Киев

Владимир Кличко поможет с узнаваемостью клуба в Германии.
Сегодня, 18:30
Владимир Кличко / fcdynamo.kiev.ua
Владимир Кличко / fcdynamo.kiev.ua

Экс-чемпион мира мира в тяжелом весе Владимир Кличко стал амбассадором киевского Динамо.

Об этом клуб объявил в своих социальных сетях, опубликовав ролик с анонсом, снятым на Фолькспаркштадиуме.

Напомним, именно на этой арене в Гамбурге киевляне проведут свои еврокубковые матчи.

"Рассчитываем на мощную поддержку своих фанатов в Германии и уверены, что объединение усилий с таким легендарным амбассадором, как Владимир Кличко, поможет команде достичь новых высот в еврокубках", - пишет пресс-служба клуба.

Напомним, что таблица основного этапа Лиги Европы доступна на нашем сайте.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Динамо Киев Владимир Кличко

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