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Лига Европы: общая турнирная таблица основного этапа

ISPORT.UA представляет результаты команд на основном этапе Лиги Европы-2024/25.
Сегодня, 12:30
Лига Европы-2024/25 / Getty Images
Лига Европы-2024/25 / Getty Images

25 сентября стартует новый розыгрыш Лиги Европы.

В этом сезоне еврокубковый турнир претерпел существенные изменения - традицонный групповой этап сменился на основной этап, в котором примут участие 36 команд.

Все они будут соревноваться в рамках единой таблицы, проведя в общей сложности все те же восемь матчей, но с разными соперниками.

По итогам основного этапа первые восемь команд в таблице проходят сразу в 1/8 финала, следующие 16 команд - в 1/16 финала, а оставшиеся 12 - вылетают из турнира.

Общая таблица основного этапа Лиги Европы-2024/25

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# Команда М В Н П ГЗ ГП РГ О
1 АЗ Алкмар 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Айнтрахт Франкфурт 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Андерлехт 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Атлетік 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Аякс 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Бешикташ 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Брага 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Буде-Глімт 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Вікторія Пльзень 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Галатасарай 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Гоффенгайм 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Динамо Київ 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Ельфсборг 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Карабах 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Лаціо 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Ліон 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Лудогорець 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Маккабі Тель-Авів 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Мальме 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Манчестер Юнайтед 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Мідтьюлланн 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Ніцца 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Олімпіакос 0 0 0 0 0 0 0 0
24 ПАОК 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Порту 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Реал Сосьєдад 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Рейнджерс 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Рома 0 0 0 0 0 0 0 0
29 РФШ 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Славія Прага 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Стяуа 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Твенте 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Тоттенгем 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Фенербахче 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Ференцварош 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Юніон Сент-Жилуаз 0 0 0 0 0 0 0 0

Расписание и результаты матчей основного этапа Лиги Европы-2024/25

  • 25 сентября

19:45 АЗ Алкмар - Эльфсборг
19:45 Буде/Глимт - Порту
22:00 Динамо Киев - Лацио
22:00 Мидтьюлланн - Хоффенхайм
22:00 Галатасарай - ПАОК
22:00 Лудогорец Разград - Славия Прага
22:00 Манчестер Юнайтед - Твенте
22:00 Ницца - Реал Сосьедад
22:00 Андерлехт - Ференцварош

  • 26 сентября

19:45 Фенербахче - Сент-Жиллуаз
19:45 Мальмё - Глазго Рейнджерс
22:00 Аякс - Бешикташ
22:00 Айнтрахт Франкфурт - Виктория Пльзень
22:00 Стяуа Бухарест - РФШ
22:00 Лион - Олимпиакос
22:00 Рома - Атлетик Бильбао
22:00 Брага - Маккаби Тель-Авив
22:00 Тоттенхэм - Карабах
 

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: лига европы

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