Лига Европы: общая турнирная таблица основного этапа

25 сентября стартует новый розыгрыш Лиги Европы.

В этом сезоне еврокубковый турнир претерпел существенные изменения - традицонный групповой этап сменился на основной этап, в котором примут участие 36 команд.

Все они будут соревноваться в рамках единой таблицы, проведя в общей сложности все те же восемь матчей, но с разными соперниками.

По итогам основного этапа первые восемь команд в таблице проходят сразу в 1/8 финала, следующие 16 команд - в 1/16 финала, а оставшиеся 12 - вылетают из турнира.

Общая таблица основного этапа Лиги Европы-2024/25

Расписание и результаты матчей основного этапа Лиги Европы-2024/25

25 сентября

19:45 АЗ Алкмар - Эльфсборг

19:45 Буде/Глимт - Порту

22:00 Динамо Киев - Лацио

22:00 Мидтьюлланн - Хоффенхайм

22:00 Галатасарай - ПАОК

22:00 Лудогорец Разград - Славия Прага

22:00 Манчестер Юнайтед - Твенте

22:00 Ницца - Реал Сосьедад

22:00 Андерлехт - Ференцварош

26 сентября

19:45 Фенербахче - Сент-Жиллуаз

19:45 Мальмё - Глазго Рейнджерс

22:00 Аякс - Бешикташ

22:00 Айнтрахт Франкфурт - Виктория Пльзень

22:00 Стяуа Бухарест - РФШ

22:00 Лион - Олимпиакос

22:00 Рома - Атлетик Бильбао

22:00 Брага - Маккаби Тель-Авив

22:00 Тоттенхэм - Карабах



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