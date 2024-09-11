Лига Европы: общая турнирная таблица основного этапа
25 сентября стартует новый розыгрыш Лиги Европы.
В этом сезоне еврокубковый турнир претерпел существенные изменения - традицонный групповой этап сменился на основной этап, в котором примут участие 36 команд.
Все они будут соревноваться в рамках единой таблицы, проведя в общей сложности все те же восемь матчей, но с разными соперниками.
По итогам основного этапа первые восемь команд в таблице проходят сразу в 1/8 финала, следующие 16 команд - в 1/16 финала, а оставшиеся 12 - вылетают из турнира.
Общая таблица основного этапа Лиги Европы-2024/25
|#
|Команда
|М
|В
|Н
|П
|ГЗ
|ГП
|РГ
|О
|1
|АЗ Алкмар
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|Айнтрахт Франкфурт
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|Андерлехт
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|Атлетік
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|5
|Аякс
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|6
|Бешикташ
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|7
|Брага
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|8
|Буде-Глімт
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|9
|Вікторія Пльзень
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|10
|Галатасарай
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|11
|Гоффенгайм
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|12
|Динамо Київ
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|13
|Ельфсборг
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|14
|Карабах
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|15
|Лаціо
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|16
|Ліон
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|17
|Лудогорець
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|18
|Маккабі Тель-Авів
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|19
|Мальме
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|20
|Манчестер Юнайтед
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|21
|Мідтьюлланн
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|22
|Ніцца
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|23
|Олімпіакос
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|24
|ПАОК
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|25
|Порту
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|26
|Реал Сосьєдад
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|27
|Рейнджерс
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|28
|Рома
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|29
|РФШ
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|30
|Славія Прага
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|31
|Стяуа
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|32
|Твенте
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|33
|Тоттенгем
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|34
|Фенербахче
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|35
|Ференцварош
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|36
|Юніон Сент-Жилуаз
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Расписание и результаты матчей основного этапа Лиги Европы-2024/25
- 25 сентября
19:45 АЗ Алкмар - Эльфсборг
19:45 Буде/Глимт - Порту
22:00 Динамо Киев - Лацио
22:00 Мидтьюлланн - Хоффенхайм
22:00 Галатасарай - ПАОК
22:00 Лудогорец Разград - Славия Прага
22:00 Манчестер Юнайтед - Твенте
22:00 Ницца - Реал Сосьедад
22:00 Андерлехт - Ференцварош
- 26 сентября
19:45 Фенербахче - Сент-Жиллуаз
19:45 Мальмё - Глазго Рейнджерс
22:00 Аякс - Бешикташ
22:00 Айнтрахт Франкфурт - Виктория Пльзень
22:00 Стяуа Бухарест - РФШ
22:00 Лион - Олимпиакос
22:00 Рома - Атлетик Бильбао
22:00 Брага - Маккаби Тель-Авив
22:00 Тоттенхэм - Карабах
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!