Усик возглавил список самых высокооплачиваемых украинских спортсменов года
Боксер заработал больше, чем все остальные вместе взятые.
Издание Forbes составило рейтинг самых высокооплачиваемых украинских спортсменов в 2024 году.
Абсолютный чемпион мира в сверхтяжелом весе Александр Усик стал лидером списка, заработав больше, чем все украинские спортсмены вместе взятые.
Доходы украинского боксера издание оценило в 54 млн долларов в то время, как расположившийся на втором месте Александр Зинченко - лишь 10 млн долларов.
Также в топ-5 вошли и другие украинские футболисты: Михаил Мудрик, Анатолий Трубин и Артем Довбик.
Топ самых высокооплачиваемых украинских спортсменов года
- Александр Усик (бокс) - 54 млн долларов
- Александр Зинченко (футбол) - 10 млн
- Михаил Мудрик (футбол) - 6,6 млн
- Анатолий Трубин (футбол) - 4,9 млн
- Артем Довбик (футбол) - 3,9 млн
- Василий Ломаченко (бокс) - 3,7 млн
- Святослав Михайлюк (баскетбол) - 3,5 млн
- Илья Забарный (футбол) - 3,4 млн
- Алексей Лень (баскетбол) - 3,3 млн
- Виталий Миколенко (футбол) - 3 млн
- Андрей Лунин (футбол) - 2,8 млн
- Георгий Судаков (футбол) - 1,9 млн
- Элина Свитолина (теннис) - 1,9 млн
- Виктор Цыганков (футбол) - 1,8 млн
- Марта Костюк (теннис) - 1,5 млн
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