Усик возглавил список самых высокооплачиваемых украинских спортсменов года

Боксер заработал больше, чем все остальные вместе взятые.

Издание Forbes составило рейтинг самых высокооплачиваемых украинских спортсменов в 2024 году.

Абсолютный чемпион мира в сверхтяжелом весе Александр Усик стал лидером списка, заработав больше, чем все украинские спортсмены вместе взятые.

Доходы украинского боксера издание оценило в 54 млн долларов в то время, как расположившийся на втором месте Александр Зинченко - лишь 10 млн долларов.

Также в топ-5 вошли и другие украинские футболисты: Михаил Мудрик, Анатолий Трубин и Артем Довбик.

Топ самых высокооплачиваемых украинских спортсменов года

Александр Усик (бокс) - 54 млн долларов Александр Зинченко (футбол) - 10 млн Михаил Мудрик (футбол) - 6,6 млн Анатолий Трубин (футбол) - 4,9 млн Артем Довбик (футбол) - 3,9 млн Василий Ломаченко (бокс) - 3,7 млн Святослав Михайлюк (баскетбол) - 3,5 млн Илья Забарный (футбол) - 3,4 млн Алексей Лень (баскетбол) - 3,3 млн Виталий Миколенко (футбол) - 3 млн Андрей Лунин (футбол) - 2,8 млн Георгий Судаков (футбол) - 1,9 млн Элина Свитолина (теннис) - 1,9 млн Виктор Цыганков (футбол) - 1,8 млн Марта Костюк (теннис) - 1,5 млн

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