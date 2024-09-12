iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Усик возглавил список самых высокооплачиваемых украинских спортсменов года

Боксер заработал больше, чем все остальные вместе взятые.
Сегодня, 13:58
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Издание Forbes составило рейтинг самых высокооплачиваемых украинских спортсменов в 2024 году.

Абсолютный чемпион мира в сверхтяжелом весе Александр Усик стал лидером списка, заработав больше, чем все украинские спортсмены вместе взятые.

Доходы украинского боксера издание оценило в 54 млн долларов в то время, как расположившийся на втором месте Александр Зинченко - лишь 10 млн долларов.

Также в топ-5 вошли и другие украинские футболисты: Михаил Мудрик, Анатолий Трубин и Артем Довбик.

Топ самых высокооплачиваемых украинских спортсменов года

  1. Александр Усик (бокс) - 54 млн долларов
  2. Александр Зинченко (футбол) - 10 млн 
  3. Михаил Мудрик (футбол) - 6,6 млн 
  4. Анатолий Трубин (футбол) - 4,9 млн 
  5. Артем Довбик (футбол) - 3,9 млн 
  6. Василий Ломаченко (бокс) - 3,7 млн
  7. Святослав Михайлюк (баскетбол) - 3,5 млн
  8. Илья Забарный (футбол) - 3,4 млн
  9. Алексей Лень (баскетбол) - 3,3 млн
  10. Виталий Миколенко (футбол) - 3 млн
  11. Андрей Лунин (футбол) - 2,8 млн
  12. Георгий Судаков (футбол) - 1,9 млн
  13. Элина Свитолина (теннис) - 1,9 млн
  14. Виктор Цыганков (футбол) - 1,8 млн
  15. Марта Костюк (теннис) - 1,5 млн

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Усик

Статьи по теме

"Скоро увидимся": Усик начал тренировочный лагерь перед реваншем с Фьюри "Скоро увидимся": Усик начал тренировочный лагерь перед реваншем с Фьюри
"Полностью его поддерживаю": Лерена оценил шансы Фьюри в реванше с Усиком "Полностью его поддерживаю": Лерена оценил шансы Фьюри в реванше с Усиком
"Кому-то лучше быть готовым": Менеджер Усика оставил послание Фьюри "Кому-то лучше быть готовым": Менеджер Усика оставил послание Фьюри
Покрутил педали в море: Усик в Монако покатался с пользой на водном велосипеде Покрутил педали в море: Усик в Монако покатался с пользой на водном велосипеде
Помочь журналистам

Видео

Чехия - Украина 3:2 видео голов и лучших моментов матча Лиги наций
Чехия - Украина 3:2 видео голов и лучших моментов матча Лиги наций

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк в ТОП-20, регресс Ястремской, Володько
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохранил первую строчку рейтинга, лучший украинец в топ-300
просмотров
Футбол сегодня: матч Первой лиги МФК Металлург - Металлист 1925
просмотров
УПЛ: утверждены даты и время начала матчей восьмого тура
просмотров

Последние новости

Европа16:25
Де Брюйне пытался отказаться от капитанской повязки в Сити
Киберспорт16:25
ESL Pro League Season 20: Liquid победили VP, Vitality - FURIA, Complexity - MOUZ
Теннис16:00
Кубок Дэвиса: Украина сыграет с командой Израиля
Европа15:45
FA выдвинула обвинения против хавбека Тоттенхэма после шутки об одноклубнике
Киберспорт15:40
ESL Pro League Season 20: онлайн-трансляция матчей Vitality - FURIA, Complexity - MOUZ, BIG - Fnatic
Европа15:20
Арсенал объявил о продлении контракта с Артетой
Формула 115:13
Хюлькенберг раскритиковал стюардов за дисквалификацию партнера
15:08
ЧМ-2024 по футзалу: расписание и результаты матчей
Украина14:33
Новичок Динамо не сможет принять участия в матчах против одного из клубов УПЛ
Бокс13:58
Усик возглавил список самых высокооплачиваемых украинских спортсменов года
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK