Конте жестко отреагировал на жалобы Интера после поражения

По словам тренера, Маротта просто унизил Киву.
Сегодня, 00:50       Автор: Андрей Безуглый
Антонио Конте / Getty Images
Антонио Конте / Getty Images

Главный тренер Наполи Антонио Конте раскритиковал руководство Интера.

Напомним, что неаполитанцы обыграли "нерадзурри" и поднялись на первую строчку. Однако сразу же после матча интервью дал журналистам не Кристиан Киву, а президент клуба Беппе Маротта, заявивший, что протестует против назначенного пенальти.

Конте же ответил, что президент не должен был вмешиваться, ведь тем самым он принизил своего главного тренера.

Пенальти? Вот в чем разница между Наполи и Интером. Интер посылает Маротту, другие клубы – своих руководителей. А за Наполи выхожу я.

Большая команда должна анализировать, почему она проиграла, а не оправдываться подобными вещами. Я бы не позволил своему руководителю делать такие заявления. Когда президент делает такие комментарии… Нужно оставлять это тем, кто участвовал в матче.

Это принижает тренера, и так быть не должно. Я никогда не просил своих президентов быть мне папами – я всегда защищал себя сам. Но ладно, ничего страшного

Ранее также Бавария повторила рекорд Милана 33-летней давности.

 

