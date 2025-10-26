Конте жестко отреагировал на жалобы Интера после поражения
Главный тренер Наполи Антонио Конте раскритиковал руководство Интера.
Напомним, что неаполитанцы обыграли "нерадзурри" и поднялись на первую строчку. Однако сразу же после матча интервью дал журналистам не Кристиан Киву, а президент клуба Беппе Маротта, заявивший, что протестует против назначенного пенальти.
Конте же ответил, что президент не должен был вмешиваться, ведь тем самым он принизил своего главного тренера.
Пенальти? Вот в чем разница между Наполи и Интером. Интер посылает Маротту, другие клубы – своих руководителей. А за Наполи выхожу я.
Большая команда должна анализировать, почему она проиграла, а не оправдываться подобными вещами. Я бы не позволил своему руководителю делать такие заявления. Когда президент делает такие комментарии… Нужно оставлять это тем, кто участвовал в матче.
Это принижает тренера, и так быть не должно. Я никогда не просил своих президентов быть мне папами – я всегда защищал себя сам. Но ладно, ничего страшного
