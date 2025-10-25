Бавария повторила рекорд Милана в топ-5 лигах

Баварии первой за 33 года удалось повторить достижение другого европейского гранда.

В сезоне-1992/93 Милан выиграл все 13 стартовых матчей, став первой командой в топ-5 лигах с таким достижением.

Накануне Бавария разбила в гостях менхенгладбахскуб Боруссию, повторив достижение "россонери".

Уже 29 октября мюнхенский клуб может установить новый рекорд в 14 побед. В среду команда Венсана Компани сыграет с Кельном в Кубке Германии.

Ранее также Вест Хэм наоборот показал худший старт сезона за многие годы.

