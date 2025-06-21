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Футбол

Конте - о тренировках: Сегодня мы делаем треть от того, что делали в наше время

Итальянский специалист не согласен, что у него тяжелые тренировки.
Сегодня, 19:49       Автор: Андрей Безуглый
Антонио Конте / Getty Images
Антонио Конте / Getty Images

Главный тренер Наполи Антонио Конте рассказал о своих методах.

Итальянец не согласен с тем, что его тренировки называют тяжелыми. Конте считает, что раньше футболисты работали намного больше и усерднее.

Однажды капитан Челси попросил снизить темп, уменьшить объемы видеоанализа. Я согласился, уважая их культуру, их подход к футболу. Когда ты в чужой стране, нужно быть осторожным, чтобы все не испортить. И что? Мы проиграли два матча подряд, и я чуть не лишился работы.

С тех пор я решил: если мне суждено пойти ко дну из-за какого-то решения, я сделаю это по-своему, а не по чужой указке. Это и есть метод, «доверие к процессу», как говорят англичане. Держаться своих решений. Поиск всеобщего одобрения – это самоубийство.

А когда слышу о тяжелых тренировках, улыбаюсь. Зидан и Дель Пьеро тренировались куда интенсивнее. Сегодня мы делаем треть от того, что делали в наше время

Ранее также стало известно, кто возлавил новичка Серии А.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Антонио Конте

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