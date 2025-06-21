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Чемпион мира возглавит новичка Серии А

Альберто Джилардино станет тренером Пизы.
Сегодня, 19:34       Автор: Василий Медвидь
Альберто Джилардино / Getty Images
Альберто Джилардино / Getty Images

Итальянская Пиза определилась с новым тренером после прощания с Филиппо Индзаги.

Как сообщает инсайдер Николо Скира, «черно-синие» подпишут контракт с Альберто Джилардино. Соглашение будет действовать в течение двух лет.

По договоренностям с новичком Серии А 42-летний специалист будет зарабатывать 1 миллион евро за сезон.

Последним местом работы Альберто была Дженоа, с которой он работал до ноября прошлого года.

Отметим, что за время своей игровой карьеры Джилардино выигрывал чемпионат мира в 2006 году.

Напомним, ранее сообщалось, что другой клуб Серии А Милан намерен подписать лидера испа

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Альберто Джилардино

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