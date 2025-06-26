Легенда Серии A подхватил Пизу после Индзаги

Итальянская Пиза представила нового наставника команды. Им стал Альберто Джилардино, сообщает официальный сайт клуба.

Молодой специалист возглавил "башен" вместо Филиппо Индзаги. Тот вывел Пизу в Серию A, но вернулся в Серию B ради Палермо. Джилардино подписал с тосканцами 2-летний контракт.

Итальянец начал тренерскую карьеру со скромного Редзато. Позже он работал с Про Верчелли, Сиеной и Дженоа. Джилардино-футболист провел 514 матчей в Серии A, в которых забил 188 мячей.

В свою очередь Лечче назначил главным тренером Эусебио Ди Франческо.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!