Чемпион Италии возглавил середняка Серии A

Полуфиналист Лиги чемпионов 2017/18 во второй раз будет работать с командой.

Итальянский Лечче определился с наставником команды. Главным тренером "джаллоросси" стал Эусебио Ди Франческо, сообщает официальный сайт клуба.

Опытный специалист заключил 1-летний контракт. При сохранении прописки договор автоматически будет продлен. Ди Франческо уже тренировал Лечче в сезоне 2011/12.

Чемпион Италии-2001 громко о себе заявил в роли тренера Сассуолло и Ромы. Во главе "нероверди" он выиграл Серию B и сделал команду крепким середняком Серии A. Зато с Ромой финишировал третьим и дошел до полуфинала Лиги чемпионов.

Тем временем украинец Виталий Миколенко попал в сферу интересов итальянского Милана.

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