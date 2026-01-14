iSport.ua
Интер - Лечче 1:0: обзор матча и результат игры 14.01.2026

Лидер чемпионата укрепил позиции на вершине, обыграв Лечче.
Вчера, 23:59       Автор: Игорь Мищук
Интер обыграл Лечче / Getty Images
В среду, 14 января, миланский Интер принимал на своем поле Лечче в перенесенном матче 16-го тура итальянской Серии А.

Команда Кристиану Киву сумела справиться с одним из аутсайдеров чемпионата, одержав минимальную победу со счетом 1:0.

Единственный гол во встрече себе в актив записал Фраческо Пио Эспозито, который на 78-й минуте успешно сыграл на добивании после удара Лаутаро Мартинеса и сейва голкипера.

Интер, набрав 46 очков, продолжает лидировать в турнирной таблице Серии А, опережая Милан и Наполи на шесть баллов (у "россонери" еще есть матч в запасе). Лечче с 17 пунктами расположился на 17-й позиции.

Статистика матча Интер - Лечче 16-го тура чемпионата Италии

Интер - Лечче 1:0

Гол: Эспозито, 78

Ожидаемые голы (xG): 1.78 - 0.49
Владение мячом: 68% - 32%
Удары: 21 - 10
Удары в створ: 7 - 1
Угловые: 11 - 3
Фолы: 11 - 14

Интер: Зоммер - Аканджи, Ачерби, Бастони - Диуф (Энрике, 57), Барелла (Фраттези, 57), Зелински, Мхитарян (Мартинес, 72), Аугусто - Бонни (Эспозито, 57), Тюрам (Сучич, 87).

Лечче: Фальконе - Вейга, Зиберт, Габриэл, Галло - Кулибали, Малех (Сала, 86) - Пьеротти (Ндри, 82), Хандельман (Каба, 69), Соттил (Моренте, 69) - Штулич.

Предупреждения: Тюрам, Энрике - Вейга.

