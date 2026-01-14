iSport.ua
Наполи - Парма 0:0: обзор матча и результат игры 14.01.2026

Один из лидеров и середняк чемпионата расписали нулевую ничью.
Вчера, 21:40       Автор: Игорь Мищук
Наполи и Парма сыграли вничью / Getty Images
Наполи и Парма сыграли вничью / Getty Images

В среду, 14 января, Наполи принимал на своем поле Парму в перенесенном матче 16-го тура итальянской Серии А.

Соперники не смогли определить сильнейшего в противостоянии, завершив поединок нулевой ничьей.

Читай также: Рома неожиданно вылетела из Кубка Италии от Торино

Партенопейцы сумели поразить ворота "джаллоблу" еще в начале встречи усилиями Скотта Мактоминея, однако гол шотландца был отменен из-за офсайда. Несмотря на дальнейшее преимущество на протяжении матча, неаполитанской команде так и не удалось вырвать победу.

Набрав 40 очков, Наполи занимает на данный момент третье место в турнирной таблице Серии А. Парма с 22 баллами расположилась на 14-й позиции.

Статистика матча Наполи - Парма 16-го тура чемпионата Италии

Наполи - Парма 0:0

Ожидаемые голы (xG): 1.39 - 0.18
Владение мячом: 69% - 31%
Удары: 16 - 4
Удары в створ: 4 - 1
Угловые: 7 - 1
Фолы: 11 - 12

Наполи: Милинкович-Савич - Ди Лоренцо, Ррахмани, Буонджорно - Маццокки, Лоботка, Мактоминей, Оливера (Эльмас, 58) - Политано (Вергара, 79), Ланг (Нерес, 58) - Хойлунд.

Парма: Ринальди - Бритшги, Чиркати, Валенти, Тройло (Дельпрато, 70) - Эстевес, Кейта, Соренсен (Валери, 46) - Ордоньес (Бенедичак, 90), Кутроне (Пеллегрино, 59), Ондрейка (Бернабе, 59).

Предупреждения: Нерес - Тройло, Бритшги, Ринальди.

