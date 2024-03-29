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Хоккей

Сокол обыграл Кременчуг, став чемпионом Украины по хоккею

Киевский клуб добыл 15-ю победу в турнире.
Сегодня, 13:23
Кременчуг - Сокол / УХЛ
Кременчуг - Сокол / УХЛ

В пятницу, 29 марта, состоялся финальный матч чемпионата Украины по хоккею, в котором Кременчуг принимал Сокол.

Хозяева потерпели четвертое поражение в серии (2:3), ввиду чего киевляне смогли стать чемпионом, сделав это в 15-й раз в истории.

Источник: УХЛ

Отметим, данный матч команды должны были сыграть 28 марта, однако из-за воздушной тревоги игру пришлось доигрывать сегодня.

Чемпионат Украины по хоккею

Финал плей-офф

Кременчуг – Сокол 2:3 (1:1, 0:1, 1:1)

Шайбы: 1:0 Лялька, 1:1 Чердак, 1:2 Жеребко, 1:3 Чердак, 2:3 Тимченко

На ISPORT также доступны расписание и результаты нынешнего сезона УХЛ.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УХЛ Сокол

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