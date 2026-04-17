iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Инфантино объявил о проведении шоу в перерыве финала ЧМ-2026

Мундиаль в США становится все более нетипичным.
Сегодня, 14:45       Автор: Андрей Безуглый
Джанни Инфантино / Getty Images

Президент ФИФА Джанни Инфантино поделился неожиданным анонсом.

Функционер заявил, что зрителей финала ЧМ-2026 ждет новое шоу в перерыве между таймами.

Судя по всему, ФИФА хочет организовать что-то на подобии Супербоула. Уже точно известно, что в финале выступят Coldplay.

Будут звезды и звезды других видов спорта. Впервые в истории на финале ЧМ будет шоу в перерыве матча. Его будут курировать Крис Мартин и Coldplay.

Я пока не могу сказать, какие артисты выступят, но их будет несколько. И это будет самое масштабное шоу в мире. Это будет фантастика

Ранее также губернатор Нью-Джерси потребовала субсидий от ФИФА.

 

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: матчи Интера и Динамо
просмотров
УПЛ: Динамо и Заря открывают 24-й тур, Оболонь встретится с Полтавой
просмотров
Лига чемпионов: Бавария и Арсенал пробились в полуфинал
просмотров
Календарь Динамо: "бело-синие" потерпели два подряд поражения в УПЛ
просмотров

Последние новости

Украина16:15
УПЛ: Динамо и Заря открывают 24-й тур, Оболонь встретится с Полтавой
ЧМ-202614:45
Инфантино объявил о проведении шоу в перерыве финала ЧМ-2026
НБА14:10
Бывшая звезда Милуоки сообщил, куда переедет Яннис
Европа13:30
"Почему так долго?": Легенда Баварии прокомментировал нового тренера Униона
Европа12:53
Слот: У Ливерпуля светлое будущее
Европа11:54
Барселона предложила Флику новый контракт
Европа10:55
Утрехт продлил аренду Степанова еще на сезон
Формула 110:30
Азиатский этап может вернуться в календарь Формулы-1
Европа09:45
Хавбек Реала может переехать в Нидерланды
Европа09:17
Челси готов продать игрока, за которого заплатили более 45 млн евро
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK