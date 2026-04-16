Губернатор Нью-Джерси потребовала субсидий от ФИФА

Стоимость билетов на транспорт вырастет почти в 10 раз.

Губернатор Нью-Джерси Майки Шеррилл потребовала ФИФА закрыть расходы на транспорт во время ЧМ-2026.

NJ Transit - крупнейшая транспортная компания штата намерена поднять цены на билеты.

Так, поездка от вокзала в Нью-Йорке до Мэтлайф-Стэдиум сейчас стоит 12 долларов, а во время ЧМ цена вырастет до 100 долларов.

Кроме того будут отменены различные льготы для всех категорий граждан, как для детей, так и для пенсионеров и инвалидов. Губернатор штата потребовала, чтобы это расходы оплатила ФИФА,

Мы унаследовали соглашение, по которому ФИФА не выделяет ни одного доллара на перевозки во время чемпионат мира. И в то время как NJ TRANSIT придется заплатить 48 миллионов долларов за безопасный трансфер болельщиков на матчи и обратно, ФИФА заработает 11 миллиардов долларов. Я не собираюсь заставлять жителей Нью-Джерси платить за это еще долгие годы. ФИФА должна оплачивать поездки. Но если они не станут, я не позволю, чтобы это делал Нью-Джерси

