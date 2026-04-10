В ФИФА раскрыли детали работы судей на ЧМ-2026
Главный судья ФИФА и глава Комитета судей ФИФА Пьерлуиджи Коллина сообщил, какие новшества ожидают футболистов и зрителей на предстоящем Чемпионате мира-2026.
Как он заявил, будут использованы технологии линии ворот, а также усовершенствованная версия полуавтоматизированной технологии офсайда и технология подключённого мяча.
Также на этом Мундиале впервые болельщики смогут видеть события с точки зрения арбитра - в виде использования нательных камер для судей.
Отмечается, что для уменьшения размытия, вызванного быстрыми движениями арбитра, будет использоваться программное обеспечение для стабилизации изображения на базе искусственного интеллекта.
