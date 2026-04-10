В ФИФА раскрыли детали работы судей на ЧМ-2026

Появятся новые технологии офсайда и камеры у арбитров.
Сегодня, 13:22       Автор: Валентина Чорноштан
FIFA World Cup / Getty Images
FIFA World Cup / Getty Images

Главный судья ФИФА и глава Комитета судей ФИФА Пьерлуиджи Коллина сообщил, какие новшества ожидают футболистов и зрителей на предстоящем Чемпионате мира-2026.

Как он заявил, будут использованы технологии линии ворот, а также усовершенствованная версия полуавтоматизированной технологии офсайда и технология подключённого мяча.

Также на этом Мундиале впервые болельщики смогут видеть события с точки зрения арбитра - в виде использования нательных камер для судей.

Отмечается, что для уменьшения размытия, вызванного быстрыми движениями арбитра, будет использоваться программное обеспечение для стабилизации изображения на базе искусственного интеллекта.

Ранее в СМИ появилось заявление, что УЕФА отстранил рефери, который судил матч Барселона - Атлетико.

Тройной удар под конец: Шахтер разгромил АЗ в Лиге конференций - видео матча
Тройной удар под конец: Шахтер разгромил АЗ в Лиге конференций - видео матча

