Стали известны судейские записки боя Усика - Верховена
После боя между Александром Усиком и Рико Верховеном были обнародованы записки судей встречи.
Исходя из информации из карточек судей, 1, 2, 6, 7 и 9 раунды прошли в пользу нидерландца, тем временем украинский чемпион взял 3, 4, 5 и 8 раунды.
Добавим, что перед 11-м решающим раундом в записках двух судей была ничья 95–95, а у третьего Верховен лидировал со счётом 96–94.
Scorecards at the time of the stoppage
Однако Усику удалось за несколько секунд до окончания 11-го раунда поймать противника апперкотом правой, после чего тот оказался в нокдауне.
