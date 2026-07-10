Франция без проблем обыграла Марокко

В четверг, 9 июля, сборные Франции и Марокко встречались в рамках 1/4 финала ЧМ-2026.

Со стартом матча Франция первой создала опасный момент, однако в целом Марокко действовал уверенно и не давал много свободы фавориту матча.

Вскоре французы получили сомнительный пенальти, однако Буну справился с ударом Мбаппе. До конца тайма "трехцветные" имели еще шансы открыть счет, но соперник удержал ничью.

А уже спустя 15 минут после старта второй половины Мбаппе отличным ударом под штангу все же вывел Францию вперед. А еще через пару минут форвард уже ассистировал Дембеле, который и установил окончательный счет.

Марокко хоть и перехватил инициативу, но пройти через оборону Франции получилась очень редко и точно недостаточно, чтобы спасти матч. Французы еще попробовали поднажать в концовке, но счет уже не менялся.

Статистика матча Франция - Марокко 1/4 финала ЧМ-2026

Франция - Марокко 2:0

Голы: Мбаппе, 60, Дембеле, 66

Ожидаемые голы (xG): 3.05 - 0.14

Владение мячом: 48% - 52%

Удары: 22 - 5

Удары в створ: 8 - 1

Угловые: 5 - 5

Фолы: 10 - 13

Франция: Меньян — Кунде (Гюсто, 87), Упамекано, Салиба, Динь — Коне (Заир-Эмери, 70), Рабьо — Дембеле, Олисе, Дуэ (Баркола, 77) — Мбаппе (Матета, 77).

Марокко: Буну — Хакими, Диоп, Мазрауи, Салах-Эддин (Эль-Уахди, 74) — Буадди (Амрабат, 62), Эль-Айнауи — Тальби (Сбаи, 85), Унахи, Эль-Ханнус (Рахими, 62) — Диас (Яссин, 74).

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